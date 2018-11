Video: Elizabeth II kutsel veedab hertsoginna Meghani ema jõulud kuningliku perega

Sunday Expressi teatel veedab Ragland jõudud Inglismaal Norfolkis asuvas Sandringhami lossis (Sandringham House), kuhu tuleb suur osa pereliikmetest. Tegemist on kuninganna Elizabeth II isikliku lossi, mitte riikliku residentsiga.

Sandringham House FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Ragland sõnas meediale, et see on Tema Majesteedi austusavaldus nii ta tütrele Meghanile kui talle.

Sussexi hertsoginna Meghan ja ta ema Doria Ragland FOTO: Pool / Reuters/Scanpix

«Kuna mu tütar ootab last, siis on loomulik, et olen tema lähedal. Kuninganna arvestab sellega,» sõnas Ragland meediale.

Briti meedia teatel meeldivad Meghan ja ta ema Elizabeth II-le, kes nende heaolu nimel muutis pikka aega kehtinud reegleid ja protokolli.

«Seda ei juhtunud, kui prints William abiellus Catherine Middletoniga. Middletone ei ole kunagi kutsutut kuningliku perega jõule veetma. Kuna Meghanil on Ühendkuningriigis vaid ema, siis on loomulik, et ema samuti kutsutakse,» teatas meedia.

Juba möödunud aasta jõulude ajal rikkus Elizabeth II tava ja kutsus siis prints Harry kihlatu Meghan Markle’i kuningliku perega jõule veetma. Meghan oli esimene niiöelda võõras, kes sinna kutsuti. Kuninganna Catherine Middletoni puhul midagi sellist ei teinud.

Prints Harry ja Meghan Markle FOTO: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

Kui möödunud aasta jõulude ajal oli Meghan veel võõras, kes alles sisse elas, siis sel aastal on ta täieõiguslik pereliige, kes lisaks ootab last.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan teatasid lapse saamisest oktoobris.