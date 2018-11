Püha püss: telenägu Madli Vilsar lõi pepu letti!

“I think it’s very healthy to spend time alone. You need to know how to be alone and not be defined by another person.” — Olivia Wilde **Ligi kaks kuud tagasi astusin uksest välja ja lendasin teisele poole maakera. Täiesti üksi ja ilma mingi konkreetse plaanita. Selle ajaga elasin ma nö inimvõimete piiril juba pea algusest peale. Jep, ma oskan alati midagi vigaseks saada. Sellegi poolest suutsin ma avastada kõige ilusamat loodust, kohtuda metsikute loomadega ja degusteerida maailma parimat toitu ja muidugi kohtuda meeletult heade, lahkete ja särasilmsete inimestega. Kaks nädalat sellest elasin ja hingasin, sõin ja mediteerisin nagu päris munk. Jah, keset džunglit metsikus looduses täielikus vaikkuses. Ja lõpuks nautisin helesinist vett ja lumivalget liiva ning õppisin jälle hingama, sest see hetk kui avastad, et sinu ümber on liiga palju inimesi, keda juhib elus ahnus, kurjus ja soov saavutada midagi sinu arvelt, siis on aeg see kõik maha raputada ja võtta aega hingamiseks ning aeg taas leida ühendus iseendaga, sest sa oled tugevam kui sa arvata oskad, lihtsalt kogu see müra sinu sümber paneb sind tihti arvama vastupidist...To be continued.. * * * * * #eatpraylove #socialmediadetox #dametraveler #mentalhealthawareness #wearetravelgirls #sheisnotlost #buscablogs #womanwhoexplore #bookingyeah #darlingplaces #swimsuitsforall #advancedselfie #voyaged #girlsthatwander #estravel #visualsoutdoors #tavelbali #balilife #gilitrawangan #reisidiilid #solofemaletraveler #solotravel

