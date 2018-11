Vaata, kes keda järgmisel nädalal näosaates kehastama hakkab

Hetkel juhib Ott Lepland tabeliseisu 233 punktiga, tema kannul on Nele-Liis Vaiksoo 204 punktiga, Saara Kadak 203 punktiga ning Sepo Seeman 175 punktiga. Lauri Liiv on 174 punktiga viiendal kohal ning tema järel on valmis punktiseisu peapeale pöörama Tanel Padar 150 punktiga, Marta Laan 142 puntkiga ja Liis Lemsalu 139 punktiga.