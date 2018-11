Juutuuber Maria Rannaväli: ma ei tea, kuidas ma olen jõudnud sinna, kus ma olen

Maria, kes selle aasta MyHits Awardsil jäi paraku auhinnast ilma, ei tea, mis on tema edu saladus. Küll aga ta arvab, et iga inimene peaks endale leidma oma žanri, mida meeldib teha, ja olla järjekindel.

Maria arvab, et kuigi ta on tuntud, siis seda ainult nooremate seas. Tema tuntuse võrdluses toodi paralleele ka endise peaministri Taavi Rõivaga ja öeldi, et Taavi tütar arvab, et Maria Rannaväli on kindlasti kuulsam kui tema isa.