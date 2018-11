Suhtekorraldaja Reno Hekkonens: staare Eestis kahjuks pole

Kuigi Reno Hekkonens arvas alguses, et Eestis võiks staariks olla mõni igihaljas kuulsus nagu Anu Saagim, siis mõtles ta kohe ringi ja leidis, et neid siiski Eesti pole.

Ühe nimena käis läbi ka Tanel Padar, aga kui rokkar kaineks sai, siis kadus ka temalt see staatus. Hekkonens tõi välja ka asjaolu, et Eesti tuntud inimesed tegelevad palju tervisespordiga ja on veganid, mis tähendab, et neil puudub särts.