Getter kiirusta nüüd! Kas täna MyHits Awardsil üles astuv lauljanna magas sisse?

Tere hommikust minu kallid! Õigem oleks kindlasti öelda, LÕUNAT! Hommik algas mitu tundi tagasi, aga teieni jõudsin just nüüd! Uskumatu ja täiesti pöörane mõelda, et juba täna õhtul toimubki MYHITS AWARDS! Hoidke mulle pöialt armsad! Luban teile, et annan endast parima ja naudin igat hetke laval!🕊 Armastan teid, Teie Getter. #myhitsawards #myhits #tonight #excited #sendinglove #irisjanvier

A post shared by G E T T E R J A A N I (@gettermusic) on Nov 3, 2018 at 4:17am PDT