Vahur Joa arvamus: «Bohemian Rhapsody» on sünge alatooniga film mehest, kes armastas elada

Mida filmis ei olnud? Ma vaatasin aastaid tagasi ühte Freddie Mercury elust rääkivat dokumentaali, milles toodi välja, et laul «The Great Pretender» räägibki just laulja enda elust. Laul on tegelikult loodud 1955. aastal The Platters poolt, aga Freddie laulis selle kuulaks 1987. aastal, kaks aastat pärast fantastilist Live Aidi kontserti. Freddie ütles samal aastal ühes viimases teleintervjuus, et laul on tema jaoks sobiv, kuna tema näeb enda karjääri ja elu laval just sellisena, nagu laulus kirjutatakse. Pealkiri ise «Suur teeskleja» kõlab seda tähendusrikkamalt, et Freddie ei tunnistanud kunagi avalikult, et ta on gei ja tal on aids. Kõik teised rääkisid sellest, aga Freddie ei tahtnud sellega endale tähelepanu tõmmata. Tema jaoks oli bänd tähtsam.

Laulukirjutaja Sir Tim Rice, kes tundis Freddie't hästi, sõnas 2015. aastal, mõned päevad enne «Bohemian Rhapsody» 40. aastapäeva, et see lugu just ongi Freddie «kapist väljatulemise lugu». Filmis räägiti selle laulu loomisest ja tegemisest ning nende tolleaegne muusikaagent ütles, et ta ei taha, et see kuue minuti pikkune laul raadios mängiks, kuna selle sõnad ei ole loogilised. Freddie ja tema bänd pressis peale, et nad tahavad, et see oleks nende uue albumi singel. Kaks osapoolt ei jõudnud omavahel kokkuleppele ning läksid lahku. Tim Rice selgitas, et laulusõnad «Mama, I just killed a man» viitab tema arvates heteroseksuaalse Freddie «tapmisele». «Put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead» viitab selle Freddie tapmisele, kes laulja püüdis olla, ja elab nüüd uue Freddie'na, geimehena. See on loomulikult üks tõlgendus, kuid mingi tõepõhi siin all on, kuna filmile otsustati just selle laulu järgi pealkiri panna.