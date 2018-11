«Pärnumaranda» esitaja Tigran: see võis olla Eesti esimene mõminaräpi lugu

Pärast «Pärnumaranda» läbilööki on SoundCloudi räpparid ja mõminaräpp Eestis palju populaarsust kogunud. Teiste seas on komeedina muusikaedetabelite tippu tõusnud ka räppar Nublu. «Oleme talle õla alla pannud ja toetanud, poiss on nii hästi läbi löönud,» kommenteeris Tigran endise SoundCloudi räppari suurt edu. «Kõik eestlased on niisama iga päev kadedad, võiks nüüd teistmoodi ka teha ja olla poolt,» ütles mees.