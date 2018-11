Eesti merekaru põletas kaaslase käele peenise ja sai ise prokurörilt kõrvetada

Aasta on möödas ning veidi enam kui kuu aega tagasi tegi ringkonnaprokurör otsuse.

Ülekuulamisel kahetses Tallinnas elav mees oma tegu ning tunnistas, et see oli mõtlematu ja rumal temp, mille pärast tal on häbi. Oma ohvri ees oli ta juba vabandanud ning lubanud lolli tembuga kaasnenud kahju hüvitada.