Roald Johannson otsib Soome-Eesti laevareisilt põnevaid elamusi

Entusiastid usuvad, et juba õige pea saab Tallinnast Helsingisse ja tagasi vurada mööda merealust tunnelit. Praegu aga ruulivad Soome lahel ikkagi reisilaevad ja see, mis nendes toimub, on omal moel põnev, romantiline ja pöörane maailm.

Roald Johannson teeb läbi laevareisi parvlaeval Silja Europa, mis mahutab üle 2500 reisija, kes laevareisil eluraskusi ja töönädala pingeid maandavad. Millised on laeva põhilised tõmbekeskused ja kuumad kohad ning kes on need meelelahutajad, kes laevareisijaid lõbustavad?

Teiste seas tutvub Roald kurikuulsate Odini sõdalastega. Mis meestega on tegu ning mis eesmärgid neil on? Üks neist räägib: «Ma sõidan esimest korda selle laevaga ja ka viimast vist, sest see on soomlaste joomiskoht, aga otsustasime seekord odavuse kasuks ja tulime aeglasema laevaga.»