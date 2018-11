«Roaldi nädal» näitab, kuidas elavad vähihaiged, kellel lootust tervenemiseks pole

Vähk on tõusmas surma põhjuseks number üks. Kuigi moodne meditsiin teeb edusamme, pole siiski kurjale sõralisele suudetud pidureid peale panna. Auhinnatud teleajakirjanik Roald Johannson uurib, millest mõtleb ja mida hakkab oma eluga peale täies elujõus inimene, kes saab teada väga karmist diagnoosist.

Kaisa sai kümme aastat tagasi teada, et tal on rinnavähk. Ravi oli edukas ja elu läks edasi. Mitu aastat hiljem selgus aga, et kasvaja ei ole taandunud. «See oli täiesti ootamatu, tekitas palju segadust ja raske oli leida infot. Kõige raskem oli teatada sellest oma emale,» meenutab Kaisa päeva, kui ta diagnoosi sai.