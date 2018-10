Perekooli kurjuse impeerium: ole sa Grete Klein, Sünne Valtri või Mallukas, korralik keretäis on garanteeritud

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas, et näitleja Marika Korolevil õnnestus välja nõuda Perekoolis teda solvanud isikute andmed. Ta kaebas nad kohtusse, nõudes moraalse kahju hüvitamist kokku summas 3200 eurot.

Korolev on samas vaid üks paljudest tuntud eestlastest, kes selles ämmaemandate ühingu loodud populaarses veebikeskkonnas anonüümsete kommentaatorite lõugade vahele sattunud.



Irooniline, kuid veebilehe kasutajate tingimus number üks kõlab nii: Perekool.ee pere ootab oma kasutajatelt eelkõige lugupidavat, sõbralikku ja viisakat käitumist teiste suhtes. Lähtudes oma tegevuses perekool.ee kasutajatingimustes, saame üheskoos luua väärika ning eesmärgipärase veebikeskkonna.



Foorumis saab kaasa lüüa igaüks ja kas enda kasutajanime alt või anonüümse aliasena «Kägu». Enamus foorumis kaasa rääkivaid inimesi jäävad anonüümseks, et häbi kartmata sõimata ja solvata. Mõned näited viimastest aegadest.

Seltskonnakaunitar Grete Klein on Perekooli mõnitajate arvates 13-aastat vanema teleprodutsent Ergo Kullaga koos üksnes raha pärast. «Asjasse pühendunud» teavad, et Grete on kullakaevaja ja Ergo kunstrindadega Gretele isa eest. Üldine arusaam on, et suur vanusevahe suhet ei soosi.

Siiski leidub ka üks vastupidise arvamusega Kägu, kes kirjutab: «Ja mis see teie asi on? Eks see on üks puhas kadedus – Grete on ilus, tuntud, sale ja nüüd sai veel eduka mehe – teeb ikka viha küll, kui endal pekk lotendab ja mõttetu oss diivanil õlut kaanib».



Patusest Poolest tuule tiibadesse saanud Sünne Valtri «jääb ette» omanimeliste kottidega, mis on lihtsalt maitsetud. Üks Kägudest kirjutab: «Nullindate keskpaik tuleb meelde, siis olid kas sellised jubedused moes. Õnneks läksid ajad edasi ja moodi tulid lihtsad ja stiilsed asjad. Aga tehku mis tahab, fänne tal jätkub ja kui mees on Soomes küprok, siis pole probleemi ka see 200 eurot välja käia». Leidub küll ka õelutsejaid korrale kutsuv kommentaator, kuid peagi sõimatakse temalgi nägi täis.

PS. Veel täna hommikul Valtri kohta leidav vestlus oli pärastlõunaks foorumist kustutatud.



Blogija Mallukas on hambus värske autojuhilubade omanikuna ning väidetava tehtud ilusüsti eest. «Süst võib ajutiselt kurjusekortsu süvenemist vältida, kuid ei võta inimese seest kurjust ära,» avaldab anonüümne kommentaator. Teine soovib, et blogija teeks värske autojuhina avarii.

