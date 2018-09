Video: USAs nähti lendavat «nutitelefoni»

Hilli teatel tegi ta selle foto oma kodukohas Põhja-Carolinas Charlotte’is tormi ajal ning see oli juba teine kord, mil ta sellist objekti taevas nägi, teatab express.co.uk.

Ufoentusiastide ja vandenõuteoreetikute arvates võib see olla ülisalajase luurelennuki TR-3B uusvariant, kuid nad ei saa välistada, et tegemist võib siiski olla mõne maavälise lennumasinaga.

Hilli teatel jäädvustas ta kummalise lendobjekti oma auto aknast sõidu ajal põhjusel, et väljas oli torm ja ta ei lahkunud autost.

Pilti näinutest osa arvab, et tegemist on fotoga, millel on näha auto esiklaasilt peegeldunud nutitelefon.