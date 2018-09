Süüdistused hakkavad lagunema: Kevin Spacey ja Steven Seagal pääsesid LA ahistamisjuhtumitest puhtalt

Prokuröride sõnul ei saa Spacey ja Seagali juhtumeid edasi menetleda, kuna tegemist on aegunud juhtumitega, teatab AFP.

«See juhtum on kehtivate kriminaalseaduste järgi vananenud ja seda ei saa enam käsitleda. Uurimine näitas, et selle juhtumi kohta ei ole piisavalt tõendusmaterjali, mille tõttu ei jõua see kohtusse,» lisasid prokurörid.