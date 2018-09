Paulig: saadame grimasse teinud Prantsusmaa presidendile «turukohvi»

Soomlased postitasid sotsiaalmeediasse pilte kohvi joovast ja kummalisi näoilmeid tegevast Macronist juures tekst, et see kohv oli prantslase jaoks kohutava maitsega, teatab iltalehti.fi.

«On tore, et presidendid kohtusid Soomes ja veelgi toredam on, et nad jõid avalikus kohas kohvi. Soome on turvaline riik, kus presidendid saavad minna välja ilma suurte turvaettevalmistusteta ja juua tass kohvi,» nentis soomlane.