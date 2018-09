Vargad panid pihta kunagise kõige rikkama inimese kullast lõunasöögikarbi

Vargad viisid veel kullast teetassi, millel on rubiinid, kuldse teelusika ja alustassi, mis koos kaaluvad kolm kilogrammi ja mille väärtus on umbes seitse miljonit dollarit (6 miljonit eurot), teatab msn.com.

Mir Osman Ali Khan oli India Hyderabadi viimane kuningas, keda 1930. - 1940. aastatel peeti maailma kõige rikkamaks inimeseks. Ta valitses Hyderabadi alasid 1911 – 1948, mil need liideti ühtse India riigiga.

Politsei sai 3. augustil teate, et Hyderabadis endises valitsejapalees asuvast Nizami muuseumist on viidud kaasa väärtuslikke esemeid, mille seas on ka hindamatu väärtusega kullast lõunasöögikarp.