Lasteaia direktor palkas esimeseks koolipäevaks esinema postitantsija

Hiina inglisekeelsele ajalehele Global Times intervjuu andnud lasteaia direktor ütles, et korraldas esinemise, et näidata lastele tantsijanna «suurepäraseid oskuseid». Oma vabanduses lisas ta, eksis ning ei mõelnud, kas nähtu on nii väikeste laste jaoks sobilik.

«Mitmed vanemad on minu poole pöördunud, et saada raha tagasi ning ähvardavad oma lapsed koolist ära võtta, samas kui paljud mõistavad, et esineja kutsuti selleks, et õppida uut sorti tantsu kohta,» sõnas ta.