Lahutatud filmimees Ken Saan viib lahkumineku äärel paarid Kilimanjaro tippu probleemidele lahendust leidma

Eelmise aasta lõpus teatas Ken Saan sotsiaalmeedia vahendusel, et tema abielu oma lapse emaga on lõppenud lahutusega. Idüllilised plaanid ühise elu Aafrikasse kolimisel haihtunud ning seda, mis põhjustel kooselu lõppes teavad vaid asjaosalised. Nii see olema peakski ja mees ei kipu oma eraelust kuigi avalikult rääkima.



Küll aga on selge, et hinge- ja südamevalu on mees kogenud, sama palju kui suurt armastustki. Võib-olla on lisaks filmierialasele kogemusele just seetõttu ideaalne «teejuht» ummikusse sattunud paaridele, kes ilma lahkuminekuta ühiselt edasi liikuda ei suuda. Nii töö- kui eraelu tõttu mitmeid seiklusrikkaid reise ette võtnud mees matkab koos telesaates osalejatega Kilimanjaro tippu, et leida «kirgastatus», mis tema sõnul kodumaisel pinnal raskesti saavutatav.