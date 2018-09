Tüdrukutebändi Atomic Kitteni liikme ema söötis 14-aastasele tütrele maiustuste pähe narkootikume: mõtlesin, et see on lõbus

Kerry Katona andis koos ema Sue'ga Good Morning Britain'i hommikusaates pisarsilmse intervjuu. Sue tunnistas, et andis 14-aastasele tütrele speedi, sest pidas seda lõbusaks. «Ta oli rohkem kui sõber, mitte tütar,» sõnas ta. Kerryle ütles ta sel ajal, et pulber on «Sherbet», mis on kihisev suhkrune maiustus, või lahustuva joogi pulber.

Naine tunnistab, et tehtud teod olid «ohtlikud ja andestamatud». Aastaid narkosõltuvusega maadelnud Kerry on emale aga andestanud ning öelnud, et oleks ka ilma ema panuseta kindlasti narkosõltlaseks saanud, sest oli halbadest inimestest ümbritsetud. Lisaks ütles ta, et kuigi mõistab, et tema ema käitumine on vabandamatu, näeb ta temas siiski inimest, kes tol ajal väga halva vaimse tervise juures oli ning läbielatud õuduste pärast kannatas.

«Arvasin, et narkootikumide tarvitamine on normaalne ning inimesed, kes seda ei teinud olid snoobid,» sõnas ta.