Video: polaarküla Antarktises, mille elanikel puudub üks organ

Presidente Eduardo Frei Montalva õhujõudude baasi juures asuvas Villa Las Estrellases elab korraga umbes 100 inimest, kelle seas on ka lapsi ning neil kõigil on üks asi samasugune.

Villa Las Estrellas Antarktises FOTO: Wikipedia.org

Sellesse polaaruuringute külla pääseb elama vaid siis, kui pimesool ehk ussiripik on eemaldatud ja seega ei ole mitte kellegi seal elavatel inimestel seda organit.

Ussripik, mis on inimarengu käigus oma funktsiooni kaotanud ja muutunud atavismiks, asub paremal alakõhus, moodustades väikese osa jämesoolest.

Selles Antarktise külas ei saa elada pimesoolega, kuna sealne haigla on liiga väike ega võimalda selle organi eemaldusoperatsiooni tegemist. Lähim suur haigla on rohkem kui 1000 kilomeetri kaugusel mandri-Tšiilis.

Enamik selle polaarküla, kus on 14 elumaja, millest igaüks suurusega 90 ruutmeetrit, elanikest on polaaruurijad ja kliimateadlased, kellel on seal pere kaasas.

Villa Las Estrellas panoraamvaade FOTO: Wikipedia.org

Arstid soovitavad naistel seal mitte rasedaks jääda, kuna seal on liiga vähese meditsiiniabi ja külma kliima tõttu ohtlik sünnitada.

Villa Las Estrellases on kool, kus töötab kaks õpetajat ja õpib 15 erinevas vanuses õpilast. Veel on lasteaed, kus on üks kasvataja ja kuus last.

Polaarkülas on samuti pank, katoliku kirik, spordihall, mis samas on ka küla sotsiaalelu keskus. Seal on jõu- ja joogasaal, saab mängida tennist, lauatennist, võrk- ja korvpalli. Spordihallis on ka massöör ja saun.

Spordihallis viiakse läbi erinevaid kultuurisündmusi, loenguid, etendusi ja näidatakse filme.

Külal on väike hotell, mis mahutab 20 inimest ning turistidest seal puudu ei ole. Turistidele meeldib saata koju postkaarte, millel on kohaliku postkontori tempel. Lisaks saab osta mitmesuguseid suveniire.

Tšiili polaarküla Villa Las Estrellas postkontor FOTO: Wikipedia.org

Külla pääseb ja sealt saab ära lennata Teniente Rodolfo Marsh Martini lennujaama kaudu. Paigas on lühike maandumis- ja õhkutõusurada, lennujuhtimistorn ja angaarid lennukite jaoks.

Teniente Rodolfo Marsh Martini lennujaam Antarktises Kuningas George'i saarel FOTO: Wikipedia.org

Mis puudutab sealset kliimat ja ilma, siis suvel on seal kuni viis soojakraadi, kuid talvel võib temperatuur langeda miinus 40 – 50 kraadini. Aastaringne keskmine temperatuur on seal miinus 2,7 kraadi.

«Sel talvel ei saanud me kaks nädalat välja, kuna paukus pakane ja temperatuur langes miinus 47 kraadini,» sõnas Tšiili õhujõudude esindaja Sergia Alvarado.

Tšiili õhujõudude baas asub polaaruurijate küla lähedal.

Sergia Alvarado on koos oma perega, naise ja kahe pojaga elanud seal kaks aastat. Nad on käinud vahepeal paaril korral Tšiilis puhkusel.

Tšiillase teatel on ta külmaga harjunud ja elu Antarktises on seiklus, mis on õpetanud palju.

Antarktis on Maa lõunapoolust ümbritsev manner, mis paikneb lõunapoolkeral Antarktika maailmajaos ja mille ümber on Lõuna-Jäämeri.

Antarktis satelliidipildil FOTO: Wikipedia.org

Ligi 98 protsenti Antarktisest on kaetud mandrijääga, mille keskmine paksus on 1790 meetrit ning maksimaalne paksus üle 4500 meetri.