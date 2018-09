Telemagasini «Radar» uus juht Kärt Anvelt avaldab, mida uuelt hooajalt oodata

«Kõigi maitseeelistusi arvestavat joont üritame hoida ning vaatajani jõuab igal teisipäeva õhtul kvaliteetne ajakirjandus,» luban Anvelt. «Nii uurivat ajakirjandust esindavad tuumakad lood kui ka eksklusiivsed intervjuud; ajakirjanduslikud eksperimendid ning huvitavad reportaažid,» avaldab telemagasini uus juht. «Uurime, kes on kellele võlgu ning kuidas käitutatakse maksumaksja rahaga. Aga loomulikult pakume ka liigutavaid lugusid ning portreteerime huvitavaid inimesi,» lisab Kärt.

Saate avalugu viib meid suletud koolimajadesse – alates 1991. aastast on oma tegevuse lõpetanud üle 300 kooli. «Radari» teekonnale jäid nii varemeteks muutunud majad kui ka täiesti uue hingamise saanud hooned. See lugu on ka osa suuremast koostööst Postimehe ning maakonnalehtedega üle Eesti ja ma soovitan kindlasti homme lugeda Postimeest ning maakonnalehti Sakala, Pärnu Postimees, Virumaa Teataja, Tartu Postimees, Järva Teataja ja Lõuna-Eesti Postimees. Ja kohe peale tänast saadet minna ka Postimehe veebiküljele, sest sealt leiab kaardi, kus kõik suletud koolimajad peal on. Saate piiluda, kas teie kool on veel alles.

Narkootikumid on Eestis suureks probleemiks. Meie näitame täna vaatajaile aga narkomaanide uut hirmu - eestlaste leiutatud ainulaadset narkomeetrit. Teisisõnu - alkomeetrisse on puhunud ilmselt kõik autojuhid, kuid peagi võib politsei võtta kasutusse ka narkomeetri, kus vaid minutite jooksul on tulemused tuvastatavad. Uus narkotester sündis Tallinna Tehnikaülikooli laborites ja tänases «Radaris» räägivadki teadlased uudse aparaadi sünnist ning selgitavad selle toimimist. Põhimõtteliselt hakkab tulevikus olema nii, et kedagi ei viida haiglasse narkootiliste ainete tuvastamisele, vaid asi saab märksa kiirem olema – vaid kuni seitse minutit ning politseil on tulemus käes – oled tarbinud või ei ole tarbinud.

Ja me käisime ka Suurbritannias, kus Radarile andis eksklusiivintervjuu Vladimir Putini esivaenlane, USA juurtega briti ärimees Bill Browder. Just tema on Danske panga rahapesuafääri paljastmise taga ning teda võib liialdamata pidada Kremli režiimi suurimaks ohustajaks. Venemaa räpase raha Läänes puhtaks pesemise süsteemi avalikustamisega tahab Browder Vladimir Putini valitsuse nurka suruda. Browder räägib nii mastaapsest rahapesust kui ka Putinist.