Põnevaid noppeid horoskoopidest: Kaljukitsedel on palju salashuhteid, Jääradel on tõenäosus saada miljonäriks

See on igaühe enda asi, kas ta usub horsokoopidesse ja ennustustesse, kuid fakt on see, et tänapäeval on horoskoobindus suur äri, kus liiguvad miljonid dollarid ja eurod.

Isegi horoskoopide vastased ja skeptikud on vahel tunnistanud, et mõni horoskoobis kirjas olev asi on täide läinud ning teatud päikesemärkidel on suurem kalduvus üheks või teiseks asjaks.

Horoskoop, sodiaagimärgid FOTO: Igor Zakowski / PantherMedia / Igor Zakowski/Scanpix

Näiteks on täheldatud, et presidentide ja riigijuhtide seas on keskmisest enam Skorpionite ja Kalade esindajaid. Nende presidendiks saamise saab kirjutada sarmi, inimeste meeleolude tunnetamise ja õigel ajal õiges kohas olemise arvele.

Presidendiks saanu FOTO: Valeriy Kachaev / PantherMedia / Valeriy Kachaev/Scanpix

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) statistika kohaselt panevad raskeid varavastaseid kuritegusid toime kõige enam Vähid. Ka siin on põhjus nende tundlikkuses ja ümbritseva heas tunnetamises. Sarimõrvareid on enim Kalade ja Kaksikute seas. Esimesed on tundlikud ja võivad teatud olukordades plahvatada, teised on tuntud oma duaalsuse poolest.

Kuritegelik inimene FOTO: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson/Scanpix

Lõvid on need, kes tunnevad teistest märkidest suuremat vajadust füüsilise treenimise järele. Nende intensiivne treening kestab mõnda aega, kuid siis asuvad tegelema millegi muuga. Kui nad uue treeninguimpulsi saavad, alustavad nad taas treenimist sooviga olla parim.

Hiinas ja veel mõnes Aasia riigis võib Neitsi ja Skorpioni päikesemärgi esindajatel olla mõnel elualal raske tööd leida, kuna neid peetaks liiga kriitiliseks ja detailidesse süvenejaks. Nii mõnigi on tunnistanud, et tööd otsides on ta üritanud oma päikesemärgi kohta valetada.

Ambureid peetakse seltskonna ja peo hingeks ning hea suhtlejana on neil võrreldes teiste märkidega lihtsam kuulsaks saada. Tuntud näitlejate ja koomikute seas on palju Ambureid, samuti filmiauhindade Oscarite võitjate seas.

Oscari kuju FOTO: AFP / Scanpix

Lõvisid ja Kaalusid peetakse kõige viletsamateks autojuhtideks, sest neil on komme eirata liiklusreegleid ja üritada samas vahele jäädes puhta nahaga pääseda.

Kaljukitsi peetakse küll «jahedaks», kuid tegelikult on nad teatud olukorras suured flirtijad. Uuring näitas, et salasuhete lehekülgedel on võrreldes teiste päikesemärkidega Kaljukitsi rohkem. Seda kinnitab salasuhtelehekülje Ashley Madison statistika.

Flirtijad FOTO: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Volodymyr Melnyk/Scanpix

Jääradel on suur tõenäosus saada mingil eluetapil miljonäriks, kuid nad võivad oma vara kiiresti läbi lüüa. Samas ei ole neil headest äriideedest puudus ja üsna pea võivad nad kaotatu tagasi saada. Sellele viitab majandusväljaande Forbes miljonäride edetabel, kus on palju Jäära päikesemärgi esindajaid.

Naine ja raha FOTO: Igor Sapozhkov / PantherMedia / Igor Sapozhkov/Scanpix

Tippsportlaste seas on enim Veevalajaid, neile järgnevad Vähid ja Lõvid. Astroloogide sõnul on see seletatav, et neil märkidel on head sportlikud eeldused ja kõige suurem vajadus saada mingil spordialal meistriks.

Mitmes riigis tehtud uuring näitas, et enim on skisofreenikuid veebruaris sündinute seas. Järgnevad jaanuaris ja märtsis sündinud. Seega on suur osa skisofreenikutest oma märgilt kas Veevalajad või Kalad.

Skisofreenia FOTO: Paul Fleet / PantherMedia / Paul Fleet/Scanpix