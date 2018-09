Video: Monica Lewinsky katkestas intervjuu, kui talle meenutati afääri Bill Clintoniga

Teda intervjueerinud saatejuht Yonit Levi küsis, et kas ta ootab Bill Clintoni vabandamist.

«Hiljutises intervjuus kanalile NBC News ärritas endist president Clintonit küsimus, et kas ta kunagi sinu ees vabandab. Kas sa ootad tema vabandamist, isiklikku vabandamist?» uuris Levi Lewinskylt.

Lewinsky maine sai selle afääri tõttu kahjustada ning ta langes kiusamise alla. Ameeriklanna on mitmes varasemas intervjuus öelnud, et kuna ta ise koges kiusamist, siis sai temast küberkiusamise vastane aktivist.

Ta on mitmel korral Twitteris öelnud, et tema jaoks on teemasid, millest ta rääkida ei taha ning nüüd ta selgitas, miks ta Iisraelis intervjuu pooleli jättis.