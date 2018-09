Galerii: Eestisse saabunud miljardär «parkis» oma 55-meetrise superjahi Tallinna sadamasse

Miljardär Bruce Grossmani perekond on seotud Coca-Cola kompaniiga. Ta on üks maailma suuruselt kolmanda Coca-Cola pudeldaja Arca Continental omanik. Tema isa lõi Grupo Continental kompanii. Kõik see teeb nende ärist ühe Mehhiko kõige edukama ning neist Mehhiko kõige rikkamad inimesed.

SuperYahtFan.com väljaande sõnul on 55-meetrise superjahi väärtus 40 miljonit. Sinna mahub kaheksa külalist, kajuteid on neli. Meeskonnaliikmeid mahub pardale 14, nende tarbeks on seitse kajutit.

Jahtlaeva nimi Forever One on pühendatud ta naisele Elsale, kellega ta plaanib koos olla oma elu lõpuni. Grossmani sõnul kohtleb oma 55 meetrist superjahti nagu oma kodu. «Kui sa paned New Yorgis korteri alla 20 miljonit, avastades alles hiljem, et sulle ei meeldi su naabrid või vaade, siis oled maa küljes kinni. Aga kui meile ei meeldi meie naabrid või vaade, keerame lihtsalt otsa ringi ja lahkume,» rääkis miljardär väljaandele Boat.

Luksusjaht Forever One Tallinna sadamas, mille omanikuks on miljardär Bruce Grossman. FOTO: Tairo Lutter

Jahil kehtib reegel, et kui keegi loeb raamatut, siis ei tohi teda segada. Grossmani sõnul käivad inimesed tema jahil lõõgastumas. Samuti on seal rohkelt ka kohti sotsialiseerumiseks - superjahil on tervelt viis baari. «Mehhiklased elavad baarides,» sõnab ta.

Jahil kehtivad kindlad reeglid, mida kõik peavad järgima. Väga oluline koht on ka meeskonnatööl ning teiste vastu tuleb lahke olla. Sõna «austus» kasutatakse reeglites neli korda. Miljardäri sõnul kohtleb ta laevameekonda just nagu enda perekonda.