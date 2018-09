Kultussari «Twin Peaks» on Eestis tagasi: vaata, millised nägid võtmetegelased välja üheksakümnendatel ja nüüd

Selle sarja üks kuulsamaid lauseid on «The Owls Are Not What They Seem» (Öökullid ei ole need, kellena nad paistavad». Seda ütles agent Cooperile salapärane hiiglane, olles vihjeks, et linnas ei ole kõik nii, nagu väljapoolt paistab. Sarja fännide arvates on Twin Peaks vaimude kontrolli all ja Laura Palmeri mõrva lahendamiseks peab FBI agent esmalt lahendama vaimude mõistatuse.