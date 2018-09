Müsteerium: mis juhtus 20-aastase instastaariga, kes suri miljardäri jahtlaeval?

Austraaliast pärit Sinead McNamara oli töötanud Mehhiko kaevandusmagnaadile 87-aastasele Alberto Bailleresele kuuluval jahil neli kuud, enne kui ta oma viimasel tööpäeval jahilt teadvustuna leiti.

Kõrvalseisva jahtlaeva kapten oli see, kes neiu köite vahelt leidis. Samuti oli just tema see, kes naist elustada püüdis, enne kui ta kopteriga haiglasse toimetati. Teel sinna 20-aastane naine aga suri.

Kipper, kes ei soovi oma nime avalikustada, rääkis, et karjus: «Mida sa teed?» ja kui tüdruk ei vastanud, hakkas mees meeleheitlikult abi kutsuma.

Kohalike võimude sõnul oli surma põhjuseks poomine, ent alles kuude pärast saabuvad täiendavate testide tulemused, mis annavad rohkem aimu sellest, mis täpselt juhtus.

The Sun vahendab ka, et naisterahva pereliikmeid hoiatati, et tema külastamine morgis pole hea mõte, sest nad ei peaks teda «nii halvas seisundis» nägema.

News.com.au vahendab, et uurijate käsutuses on ka turvakaamerate lindistused, millele on salvestatud naisterahva viimased hetked jahil.

Instastaari, kellel on sotsmeedias üle 14 000 jälgija, ema ja õde olid parajasti teel Kreekasse, et modelliga aega veeta. Väidetavalt teavitati neile kurba uudist teel sinna.

Ka nooruke modell ise paistis reisi koos perega ootavat, postitades sellest sotsiaalmeediasse rõõmsaid sõnumeid vaid mõni päev enne seda, kui ta suri. «Palju õnne kõige imelisemale suurele õele, keda võiksin eales soovida. Viis päeva, kuniks kohtume! Elevust pole võimalik sõnadesse panna,» kirjutas ta sotsiaalmeedias.