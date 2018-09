Elysée palee: president Macron ei grimassitanud soome kohvi juues, talle maitses see

Mitme pildi juures oli tekst, et soome kohvi oli Macroni jaoks vist vastiku maitsega, kuna ta tegi grimasse. Soomlastele jäi silma veel üks foto, kus Macron vestleb Niinistöga ja näitab näpuga kohvitassi suunas. Selle kohta arvati, et Macron ütleb Niinistöle, et kas soomlased nimetavad seda kohviks.