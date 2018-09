Allveelaevamõrvar Madseni kirjasõber on 18-aastane naisterrorist

Taani politsei arreteeris naisterroristi 2016. aasta jaanuaris pärast seda, kui sai vihje, et see naine kutsub sotsiaalmeedias üles tegema terrorirünnakuid. Islamiusu omaks võtnud taanlanna kuulutas, et ta on püha sõja saadik ja postitas endast fotosid, millel ta on koos relvadega.