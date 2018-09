Foto: Kerli Kõiv kostitas sotsmeediat poolpalja pildiga

Aprillis kirjutas Kerli Facebookis, et naaseb kodumaale tagasi. Mais andis ta intervjuu «Ringvaatele», kus kinnitas, et naases kodumaale jäädavalt. Samuti sõnas Kerli toona, et ei karda seda, et tema tuhanded fännid ta seetõttu ära unustavad.