Endine poliitik Priit Toobal hoidis kuus tundis noort poissi enda juures pantvangis

««Kuuuurija» saadet pole veel ära keelatud ja oleme tagasi veel õõvastamate lugudega, kui kunagi varem. Ka meie tänase saate avalugu on täiesti uskumatu juhtum. Ometi leidis see kõik aset sel suvel Viljandimaal. Me hakkame täna rääkima sellest, kuidas Priit Toobal püüdis ühel suveööl kinni 18-aastase noormehe. Toppis ta vastu tahtmist oma autosse ja hoidis teda oma kodutalus pantvangis kuus tundi. Politsei hättasattunud noormehele appi ei läinud,» alustas Katrin Lust oma autorisaate avaosa.

Priit Toobali juures toimusid imelikud tegevused FOTO: TV3

Loo sissejuhatuseks toob Katrin Lust esile 2015. aasta juhtumi, mil Priit Toobal alaealiseid koolipoisse enda poole saunapeole kutsus. Kui lugu avalikuks sai, siis pidi Toobal loobuma Keskerakonna peasekretäri kohalt.

Nüüd, aastal 2018, tuli avalikuks, et Priit Toobal, kes töötab praegu Suure-Jaani kultuurimaja direktorina, on juba aastaid väga otsekoheste ettepanekutega Facebookis noori poisse saunapeole kutsunud. Aga see on kõik okei, kui pidu pannakse, saunas käiakse ja narkootikume pruugitakse vabatahtlikuse alusel.

Katrin Lust selgitas, et ta tegi selle loo, kuna Priit Toobal olla Kalle nimelist noormeest kuus tundi enda juures pantvangis kinni hoidnud. Kalle väitis, et ta ei teadnud Toobali varasemast taustast midagi ja arvad talle külla minnes, et tegu on tavalise erakondliku taustaga kultuurimaja direktoriga.

Kui Kalle tema juurde Kuusiku tallu läks, algas kõik tavaliselt. Koos võeti viina ja siis mindi sauna. Kalle rääkis, et seal hakkas Toobal teda näperdama, kuid poiss ei osanud sellest midagi arvata. Siis tegi üks sõpradest ettepaneku ujuma minna ning sellega näiliselt pääseti.

Suure-Jaani kultuurikeskuse direktor Priit Toobal. FOTO: Marko Saarm / Sakala

Hiljem, kui Toobal oli viinauimas magama jäänud, otsustasid nad Kuusiku talust põgeneda, kuid kuna neil transporti polnud, siis pidid nad jala minema. Suund võeti Toobali talust kaheksa kilomeetrit eemal oleva Vastse mõisa poole. Aga mingi hetk sõitis Toobal koos lätlasest kaaslasega poistele järgi. Poisid tormasid peateelt minema, et endise poliitiku eest põgeneda. Toobalil aga õnnestus õnnetu Kalle kätte saada.

Toobal põhjendas poistele järgi minemist sellega, et nad olid temalt raha varastanud. Lätlasest kaaslase sõnul varastati tema tagant 100 eurot.

Poisid seda eitavad.

Kalle näitas Toobalile ja tema lätlasest sõbrale oma taskud ette, tõestades, et tema käes varastatud raha pole. Siis oli Toobal teinud poisile ettepaneku, et ta unustab kogu varastamise intsidendi, kui ta saab Kallelt suhu võtta.

Toobal viis poisi tagasi enda tallu ja hakkas talle viina pakkuma, et poiss täis jääks. Kalle võttis ühe pitsi, kuid püüdis siis leida viisi, kuidas põgeneda. Toobal oli aga ukse väljast lukku keeranud ja seest seda avada ei saanud.

Katrin Lust saate järjekordne hooaeg algas pantvangikriisiga. FOTO: Madis Sinivee

Samal ajal ei tahtnud, aga Kalle sõbrad kaaslast hätta jätta ja läksid tagasi Kuusiku tallu. Seal nad nõudsid, et neile öeldaks, kus Kalle on. Siis tuli välja lätlane, kes kinnitas, et poiss on seal. Poistel kästi siis lahkuda. Nemad seda teha ei tahtnud. Sündmustesse sekkus taaskord Toobal, kes tuli talumajast välja, proovis poisse rünnata ja ähvardas siis poiste sõnul neid relvaga. Kui Toobal oli tagasi majja läinud, siis arvasid poisid, et ta läks relva tooma ja nad jooksid minema.

Ühe püsikülalise Karli sõnul pakub Toobal pidevalt pidudel narkootikume, millest üks on popper. Droogi näol on tegu narkootilise ainega, mis tekitab ekstaasi ja on populaarne just homoseksuaalide seas, sest lõõgastab pärakulihaseid.

Sündmuskohal käis kohal ka politsei, kes sõnas, et maja uks oli lukus ja kedagi justkui majas polnud. Toobali lätlasest kaaslane sõnab, et maja uks oli terve õhtu jooksul lahti. Seda kinnitab hiljem telefoniintervjuus ka Toobal ise.