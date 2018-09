Uudistesaade keerab juba täna kella poole seitsmele

«Meil on, mida Eesti inimesele näidata. Meil on otselülitusi tulemas järjest rohkem, me tuleme inimestele koju, külla, hoovile. Me suhtleme Eesti inimestega, me oleme Eesti inimestega,» võtab «Reporteri» üks saatejuhtidest kokku saate olemuse.