GALERII tiigriverega Charlie Sheen elab ja võidab kõigele vaatamata edasi

Charles Irwin Sheen, sünninimega Carlos Irwin Estévez, sündis 3. septembril 1965 New Yorgis.

Tema tuntumate filmirollide hulka kuuluvad osatäitmised filmides «Rühm» (1986), «Wall Street» (1987), «Young Guns» (1988), «Kõrgliiga» (1989) ja «Ässad» (1991). Lisaks on ta kuulsust kogunud telesarjades «Pöörlev linn» («Spin City») ning «Kaks ja pool meest».

Charlie Sheeni eraelu on veel kirjum kui mõne mehe sokisahtle.

12. detsembril 1984 said Sheen ja tema keskkooliaegne sõbranna Paula Profit tütre Cassandra Jade Estevezi, kuid nad ei abiellunud. 2013. aastal sünnitas Cassandra tütre ja Charlie Sheenist sai vanaisa.

1990 oli Sheen kihlunud näitleja Kelly Prestoniga, kuid tulistas teda kogemata kätte ja Preston katkestas pärast seda kihluse. 1990. aastatel käis Sheen läbi mitmete pornottähtedega, kellest on teada Ginger Lynn ja Heather Hunter.

3. septembril 1995 abiellus Sheen Donna Peele'iga. Sellel samal aastal sai teatavaks, et Charlie Sheen on olnud Heidi Fleissi juhitud eskortteenuse klient. Sheen ja Peele lahutasid järgmisel aastal.

Ka hiljem on Sheenil olnud mitmeid naistutvusi, teiste seas oli ta suhtes pornotähtede Bree Olsoni, Georgia Jonesi ja Brett Rossiga. Viimasega ta ka 2014. aasta veebruaris kihlus ning pulmad pidid toimuma 2014. aasta novembris kuid oktoobris teatasid nad oma suhte lõppemisest.

Sheenil on Hollywoodi «paha poisi» maine - tihti on ta tarbinud alkoholi ja narkootikume, olnud vahekorras prostituutidega või muul moel seadusega pahuksis.

17. novembril 2015 tunnistas Sheen, et ta on HIV-positiivne. Arvati, et ta nakatus viirusesse juba 2011. aastal, kuid üritas seda varjata.