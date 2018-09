Vanusega sõgedaks läinud? Sir Paul McCartney usub, et tema surnud naine on valge orav

Praegu 76-aastane endine rokkbändi The Beatles liige on elanud väga ekstsentrilist elu, kirjeldas Metro . Ta rääkis oma kummalisest ilmingutest väljaandele Sunday Times.

Paul sõnas: «See oli suurepärane hetk. See oli paras elamus. Mul tekkis kananahk ihule. Muidugi ei ole mul mingit tõendit, et see oli tema, aga mulle meeldib sedamoodi mõelda. Osa minust tahab seda uskuda. Seega ma lasen endal mõelda, et see juhtus.»

Paul lisas: «Kõik teised ütleksid, et see oli vaid droogi mõju, lihtsalt hallutsinatsioon, aga me mõlemad Robetiga nägime sama asja. Me tundsime, et me olime näinud kõrgemat olendit.»