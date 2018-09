Saksamaa televaatajad on jahmunud: seksikas tõsielustaar ronis vanni ja sai hakkama häbiväärse teoga

22-aastane Katja osaleb saksa «Suure venna» saates, mis on tõsieluseriaal, kus kaamera hoiab kõikidel osalejatel silma peal 24 tundi ööpäevas. Hiljuti šokeeris näitsik aga televaatajaid, kui otsustas end vannis raseerima hakata. Ise mõistmata, et kaamerad terve tegevuse vältel vaid temale keskendusid.

Katja Krasavice on juutuuber, kel on sotsiaalmeedias üle ühe miljoni jälgija. Vaid loetud päevad tagasi jahmatas ta televaatajaid, kui ta end seal samas vannis rahuldas, vaatamata sellele, et ta polnud ei toas ega majas üksinda.