Vaata ja imesta: kuninglikud riietumisreeglid, millele Meghan Markle lihtsalt vilistab

Väljaanne Daily Mail toob Meghan Markle'i hiljutise apsaka valguses esile viis riietumisreeglit, millest Sussexi hertsoginna mööda on vaadanud. Vaatamata sellele, et kuninganna Elizabeth II on teinud väga selgeks, et kuninglikku perre kuuluvatele naistele rakenduvad ka teatud riietumisreeglid.

Nimelt šokeeris Meghan Markle hiljuti avalikkust, kui väisas heategevusüritust musta värvi minikleidis, mis paljastas tema säärejooksu rohkem kui üldiselt heaks tavaks peetakse.

Millised on aga need 5 riietumisreeglit, mille vastu Sussexi hertsoginna on eksinud?

1. Jalad peavad olema kaetud - päevitunud säärejooksu näitamine on täiesti vastuvõetav, kui oled staar Californias, ent kuninglikku perekonda kuuludes peavad jalad olema kaetud. Seda eriti formaalsete ürituste puhul.

Meghan Markle ja prints Harry Londonis. Sussexi hertsoginna sääred ei ole kaetud. FOTO: POOL / REUTERS

2. Seelik peab olema üle põlve - kuninglikes ringkondades vaadatakse viltu sellele, kui põlved pole kaetud. Ent paistab, et ka see reegel on miski, mida Meghanile meeldib aeg-ajalt pisut rikkuda. Kes teab, mida kuninganna sellest arvab...

Sussexi hertsog ja hertsoginna Londonis. Meghan Markle kandis minikleiti. Samuti eksis ta ka värvikoodeksi vastu - must on kuninglikus peres leinavärv. FOTO: Dan Charity / PA Wire/PA Images

3. Must on leinavärv - Briti kuninglik perekond kannab musta vaid siis, kui on leinaaeg. Ometigi on Meghan Markle väisanud erinevaid üritusi kandes musta.

Meghan Markle kandis formaalsel üritusel musta kleiti. Musta värvi kantakse kuninglikus peres vaid leina ajal. FOTO: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

4. Ei mingeid pükskostüüme - kuninganna Elizabeth II eelistab, et kuninglikku perekonda kuuluvad naised kannaksid seelikuid ja kleite, ent ka siinkohal on Meghanil asjast oma arusaam ning nii mitmelgi korral on ta selga tõmmanud hoopis pükskostüümi.

Meghan Markle astus Dublinis avalikkuse ette pükskostüümis. FOTO: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

5. Õlgu ei tohi näidata - juunis võis Meghanit näha tagasihoidliku Kate Middletoni kõrval palee rõdu seismas kleidis, mis paljastas ta õlad. Pole kahtlustki, et Meghan on neist kahest mässumeelsem!