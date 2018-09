Vapsikud tegid rünnaku veinifestivalile, 13 inimest viidi haiglasse

Kaks kiirabibrigaadi ja sama palju tuletõrjujaid abistasid rünnakus kannatada saanuid. Veinifestivali ala uurimisel ilmnes, et läheduses oli vapsikupesa, mille päästetöötajad sealt minema viisid. Arvatakse, et vapsikud muutusid veinilõhna tõttu agressiivseks ja ründavaks ning tundsid, et peavad oma pesa kaitsma.

Tagakeha on kollase-pruunikirju, isastel on seitse nähtavat segmenti ja emastel kuus. Tiivad on neil punakas-oranžid, rindmik pruun. Pea on kollane ja tumedad silmad on c-kujulised.