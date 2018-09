Venemaa plaanib Soome piiri äärde rajada oma Ränioru

Karjala Vabariigi majandusarengu- ja tööstusministeeriumi lehekülje andmetel peaks uus tehnoloogialinn kerkima Alho asula maadele, teatab iltasanomat.fi.

Karjala Vabariik Venemaa kaardil (punasega) FOTO: Wikipedia.org

Projektis osaleb ka Peterburi linnaplaneerimise instituut, mis korraldab tehnoloogialinna loomiseks rahvusvahelise arhitektuurivõistluse.

Uuest linnast peaks saama Peterburi satelliitlinn, mille pindala on umbes 50 ruutkilomeetrit ning seal hakkaks elama ja töötama 25 000 – 50 000 inimest.

Lisaks tehnoloogiafirmadele ja teaduskeskusele tulevad sinna veel ülikool, soome-ugri muinaskultuuride park, Laadoga järve muuseum, puhkekeskus, mitu kaubanduskeskust ja lõbustuspark.

Satelliitlinna pääsemiseks rajatakse raud-ja maanteed, lennujaam ja helikopterite maandumisplats. Linnas tegutsevad ka reisibürood, kust saab osta reise eelkõige Karjala piirkonda, kuid ka teistesse paikadesse.

Soome Panga rahapoliitika- ja investeeringmisosakonna vanemnõuniku Laura Solanko arvates on Venemaa projekt väga suurejooneline, kuid tema arvates ei saa see valmis.

«See plaan on selline nagu olid Nõukogude Liidu viisaastaku plaanid. Venemaal on alati agaralt suurejoonelisi plaane tehtud, kuid suur osa neist ei ole teostunud. Vene Ränoru plaan on oletatavalt samasugune,» nentis Soome Panga esindaja.

Solanko jätkas, et president Vladimir Putin andis mõni aeg tagasi käsu viia Venemaa digitaalselt 21. sajandisse ning Karajala uue linna plaan tehti selle käsu mõjul.

Vladimir Putin FOTO: Alexei Druzhinin / Alexei Druzhinin/POOL/TASS/Scanpix

Soomlanna andmetel plaanitakse umbes samasugust «pilvelinna» ka Tatarstani Kaasanisse.

«Arvata võib, et nii Karjala kui Tatarstani kõrgtehnoloogilise linna idee taga on samad «helged pead» ja kui tõesti need kaks linna rajatakse, siis on need nagu kaks tilka vett,» lisas Solanko.

Soome meedia teatel vajab Karjala Räniorgu, kuna selles piirkonnas on töötus võrreldes Venemaa keskmisega märgatavalt suurem, tööstuslik tootmine on viimastel aastatel vähenenud ja inimesed on hakanud rändama piirkondadesse, kus on tööd.

Looduse poolest rikas Karjala saab arendada turismi. Seda on tehtud ja Venemaa teistest osadest pärit turistide seas on Karjala juba populaarseks muutunud.

Kaks suurimat turismimagnetit on Valamo vene õigeusu mungaklooster ja Sortavala.

Venemaa Karjala Valamo õigeusuklooster FOTO: Wikipedia.org

Venemaa Karjala Sortavala FOTO: Wikipedia.org

Venemaa presidendil Vladimir Putinil on Valamos suvila ning kinnitamata andmetel kuulub talle osa Sosnovo suusakeskusest ja matkakülast.

Vladimir Putin jahiga Laadoga järvel FOTO: Alexsey Druginyn / RIA Novosti/Scanpix

Soome Panga esindaja Solanko arvates võib Peterburi satelliitlinna arendamise projekt mingil määral teoks saada, kuna see piirkond on Putini jaoks tähtis.

Soomlastest ärimeeste sõnul on neile kasulik, kui Soome-Venemaa piiri äärde kerkib uus linn ning koos sellega uued piiriületuspunktid, mis hõlbustavad üle kahe riigi piiri liikumist.

Soome hotellide ja reisifirmade esindajate arvates aitab Venemaa uus linna arendada piirkonnas turismi ja tuua venemaalt Soome rohkem turiste.

Soome välisministeeriumi seisukoht on, et Soome ja Venemaa vahel on piisavalt piiriületuspunkte ning uute järele ei ole veel vajadust.

Räniorg, inglise keeles Silicon Valley, on USAs California osariigis San Francisco lahe kagu- ja lõunakaldal asuv piirkond. Hõlmab Santa Clara oru ja San Francisco poolsaare lõunaosa, mitteametlik keskus on San Jose.

USAs Californias asuv Silicon Valley (Räniorg) FOTO: Wikipediaorg