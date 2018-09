Mehhiko linnas tohib avalikus kohas seksida seni, kuni keegi ei ole kaebust esitanud

Seaduselisanduses on kirjas, et avalikes kohtades, autodes, pargipinkidel ja muljal seksimine, amelemine, suudlemine ja palja keha näitamine on seaduserikkumine vaid siis, kui mõni kodanik esitab avalduse, et see häirib teda, teatab mirror.co.uk.

Guadalajara võimude teatel võimaldatakse avalikus kohas seksimist, et vähendada politseinike poolset väljapressimist ja altkäemakse.

Suudlev paar Mehhikos Guadalajaras FOTO: Refugio Ruiz / AP/Scanpix

Varem oli nii, et politsenikud üritasid igal võimalikul juhul saada avalikus kohas seksijatelt raha, ähvardades neid kohtu alla andmise ja vangistamisega, kuna avalikus kohas oli seksimine keelatud.

«Kui seks on lubatud ja keegi kodanikest ei kaeba, siis ei ole ka politseil õigust seksijaid hirmutada ega neilt altkäemaksuna raha küsida,» teatas linnanõukogu liige Guadalupe Morfin Otero.

Otero rõhutas, et on erandeid, kui avalikkuses seksivad alaealised või leiab aset vägistamine, siis peab politsei sekkuma, kuna tegemist on kuritegevusega.

«Guadalajara elanikud ja külalised tohivad avalikult näidata oma armastust ja iha ning politseil ei ole õigust neid takistada kui just ei ole tegemist seaduserikkumise, millegi äärmusliku või kodanike kaebusega,» lausus linnanõukogu liige.

Seadusemuudatus tehti pärast seda, kui uuringus ilmnes, et üle 90 protsendi üliõpilastest on avalikus kohas armatsemise ja seksimise tõttu langenud politsei väljapressimise ohvriks. Seksijad pidid politseile maksma suuri summasid, et neid trellide taha ei pandaks.

Paar lamamas Mehhiko Guadalajara ühes avalikus pargis FOTO: Refugio Ruiz / AP/Scanpix

Otero teatel ei jõudnud need seaduserikkumised kunagi kohtusse, vaid politseinikud teenisid seksijate pealt lisaraha.

Seadusemuudatuse kohaselt saavad politseinikud alles siis avalikkuses seksijaid kinni võtta ja trellide taha panna, kui nende kohta on politseile esitatud ametlik kaebus, kuid seda kaebust ei tohi esitada politseinikud.

Guadalajara konservatiivid on selle seadusemuudatuse vastu arvates, et see muudab linna suureks «bordelliks» ning kindlasti on paremaid viise politseis lokkava korruptsiooni tõkestamiseks.