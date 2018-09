Video: «kõva mutt» jõi surnud kala suust õlut

Videol on näha, kuidas naine avab suu, maigutab seda pisut ning siis tõstavad ta sõbrad kala, et ta joogi kätte saaks.

Lynni sõbrad kiitsid teda, et ta julges kala suust õlut juua.

«Tegelikult oli see väga vastik, kuid ma tegin ära,» sõnas naine.

Ta selgitas hiljem, et ilma kala tõstnud sõprade abita ei oleks ta seda teha saanud.

«Mina avasin suu ja sõbrad kallutasid kala mu suu kohal nii, et õlu voolas kala suust minu suhu. Üritasin olla õlle joomise ajal naermata, samas oli hingamisega raskusi, sest kala suuosa oli üsna sügaval minu suus,» teatas ameeriklanna.

Lynni kalavideo on saanud nii pooldavaid kui vastaseid kommentaare. Osa kommenteerijatest teatas irooniliselt, et kas Aimee Lynn on nüüd kala ja õlle tõttu «kõva mutt».