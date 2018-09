«Top Geari» endine saatejuht Richard Hammond langes gaasitajatest murdvaraste ohvriks

Hammondid olid koos mitme sõbraga Lõuna-Prantsusmaal Saint-Tropezis oma suvilas puhkamas, kui öisel ajal sinna sisse murti, teatab Sunday Express.

Prantsusmaa Saint-Tropez FOTO: Wikipedia.org

48-aastase Richard Hammondi naine, 53-aastane Mindy Hammond kuulis läbi une kummalisi helisid, kuid ta arvas, et mõni nende sõpradest ei saanud und ja liikus ringi.

Alles hiljem sai naine aru, et majja võisid murdvargad tungida, sest miks pidi sõber liikuma hiilides ja keset ööd majast lahkuma.

Järgmisel hommikul nägid nii Hammondid kui nende sõbrad, et nende asjades on soritud ning raha ja väärisesemed minema viidud. Nad kõik panid õhtul oma magamistubade uksed kinni, kuid hommikul olid need lahti.

Hammonditel oli Prantsusmaa puhkusel kaasas ka teismeline tütar, 15-aastane Willow, kes jäi ilma isa ja ema poolt kingitud käekellast, mis oli tema voodi kõrval öökapil.

Richard ja Mindy Hammondi avates pumpasid murdvargad enne varguse toimepanekut mingit uimastavat gaasi majja, mis nad kõik sügavalt uinutas.

«Olen kindel, et nad kasutasid mingit gaasi, mis pani sügavalt magama. Vargad said liikuda kõikides ruumides ilma, et me oleksime üles ärganud. Olin korraks poolunes, kuid siis vajusin taas sügavasse unne. Igatahes vaatasid nad meie kotid ja kohvrid üsna põhjalikult läbi,» sõnas Mindy Hammond.

Richard ja Mindy Hammond FOTO: Ian West / PA Wire/PA Images/Scanpix

Naine lisas, et mingile uimastavel ainele viitab ka see, et nad kõik ärkasid hommikul valutava kurguga ja uimasena.

Hiljem ilmnes, et naabruses asuvas suvilas käidi ka sees ja viidi väärtuslikku minema.

Hammondid palkasid pärast intsidenti turvatöötaja ja panid majale signalisatsioonvalve.

Saint-Tropezi politsei tabas kaks päeva pärast Hammondite intsidenti piirkonnas kaks murdvarast.

Politsei teatel on Lõuna-Prantsusmaa populaarsetes suvituspiirkondades sagenenud suvilatesse sissemurdmised ning vargad on kasutanud majas olijate uimastamiseks gaase.

2015. aastal langes Saint-Tropezis murdvaraste ohvriks vormel-1 piloot Jenson Button, kes jäi ilma rohkem kui 330 000 euro väärtuses väärisesemetest.

Jenson Button FOTO: Matthew Childs / REUTERS/Scanpix