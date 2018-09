Hommikuprogrammide heitlus: kas uus tulija on teinud seda, mida vana olija pole aastaid suutnud?

Hommikutelevisioon on üks isemoodi «loom», mis ühest küljest üles ehitatud kui jutusaade, teisest küljest uudiste- ja meelelahutussaade, ühtlasi on arvestatud sellega, et enamik vaatajaid tervet saadet otsast lõpuni ei näe ning suures osas tegeletakse selle kuulamisega. Saated on tavaliselt väga pikad ning iga natukese aja tagant on võimalik end uudistega kurssi viia. Augusti lõpul sai telemaastik jälle rikkamaks, kui lisaks 2001. aastast tegutsenud «Terevisioonile» alustas Kanal 2 hommikuprogramm «Hommik!».

Esmapilgul need kaks üksteisest väga erinegi, ülesehitus küllaltki sarnane ja esimesel nädalal käsitleti suures osas ka samu aktuaalseid teemasid. Ent pole vaja kaua vaadata, et mõista – tegemist on kahe täiesti erineva tempo ja suunitlusega saatega.

SAATEJUHID

Kanal 2 «Hommik!» toob ekraanile üllatusliku trio: «Krimi» saatejuhina tuntud Robert Rooli, «Radarist» tuttava Jüri Butšakovi ning varem vaid oma häält hommikustele ärkajatele pakkunud MyHitsi raadiosaate juhi Piret Laose. Ei saa salata, et veelgi olulisem kui teemad, on see, kes ja kuidas neid vaatajatele edastab. Peab tunnistama, et nii ETV kui ka Kanal 2 on selles osas tabanud kümnesse. Küll aga annab saatejuhtide valik väga suure vihje, milline on kummagi saate sihtgrupp.

Kanal 2 hommikuprogrammi juhtide vahel on märgata suurt sünergiat ja keemiat, mistõttu toimitakse kui näitlejatest lavapartnerid, kes üksteise emotsioonidest ja toetusest järjest enam hoogu ja särtsu juurde saavad. Silma paistab saatejuhtide «inimeseks jäämine» ning nii-öelda «neljanda seina murdmine», kus kaameraid ja meeskonda ei ignoreerita. Vaatajale jäetakse mulje, et ekraanil on päris inimene, kelle eksimuste ja apsakate peale võib kaasa naerda. Räägitakse ka muud juttu, mis alati ei pea olema faktiliselt tõestatud. Robert armastab tihti mainida midagi, mida kuulis, luges või nägi, mida kindlalt väita ei saa.



Hommikukohvi rüübates jääb tunne, et vaatadki Robertit, Piretit ja Jürit, koos kõigi nende persoonide iseärasustega, mitte piinlikult professionaalseid saatejuhte, kelle ainus eesmärk on olla hea ajakirjanik, saadet edasi viia ning ettekirjutatud plaani pingsalt järgida.

Hommik! FOTO: Madis Sinivee

Märgata on saatejuhtide omavaheline hea klapp. Pisike vastastikune tögamine ei tee sugugi paha. Vaatajana eelistan näha saatejuhte, keda kujutan ka vabal ajal lõbusalt aega veetmas, mitte veatuid ajakirjanikke, kes saabuvad stuudiosse vaid koos töötama. Nad on vaieldamatult meelelahutuslikud tegelased, keda vaadata, mitte saate «juhid», kes juhatavad.