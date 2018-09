Misasja?! Mees avastas, et tal on terve hunnik lapsi, kellest ta mitte midagi ei teadnud

Praegu pensionil olev Lõuna-Austraaliast pärit koolidirektor abiellus oma naise Suega aastal 1982. Koos said nad tütre Leah ja viis aastat hiljem poja Marcuse. Aga enne kui nad said kolmanda lapse Jasoni ja lapsendasid Taiwanist tütre, küsis Ken abikaasalt Sue tähtsa küsimuse: kas ta võiks olla ka spermadoonor, vahendas news.com.au .

«Ma tean, kui suur puudus on spermadoonoritest, ja kui Sue tuli koju, siis ma küsisin, kas on okei, kui ma aitan neid paare, kellel pole võimalust ise lapsi saada,» rääkise Allen.

«Ma teadsin, et on võimalus, et mõni minu järglane avastab selle sõnumi, ning ma tahtsin neid julgustada oma unistuste poole püüdlema. Ja võib-olla ka minu poole,» sõnas Ken. «Kui sa saad, siis tule ja otsi mind üles.»

Ja siis ühe lõunapausi ajal aastal 2014, sai Ken kõne kliinikust, kuhu ta oli aastaid tagasi annetused teinud. Talle öeldi, et ta on 11 lapse isa, kes elavad kõikjal Austraalias.

Isaga kohtumise järel hakkas Chloe otsima oma õdesid-vendasid. Esimesena leidis ta Robert Gyamathy, kelle vanemad olid samuti kasutanud Keni doonorina. See tähendas, et Robert oli Chloe poolvend.

Kolmas Keni abil sündinud laps oli Melissa Miller, kes avastas, et Ken on tema isa, kui teda kasvatanud mees Wayne suri südamerabandusse. Melissale ei oldud kunagi öeldud, et ta on doonori abil eostatud, enne kui Ken oli see, kes temaga ühendust võttis.