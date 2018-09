Kevin Spacey kolleeg Robin Wright: Kevin väärib teist võimalust

Väljaanne Porter Edit küsis ka filmis «Wonder Woman» kaasa teinud näitlejannalt, kas Oscari-võitnud Kevin Spaceyl on tagasituleku võimalus, vahendas MSN .

«Ma ei tea, kuidas seda kommenteerida. Tõesti ei tea,» ütles ta. «Ma usun, et igal inimesel on oskus end muuta. Selles mõttes on teised võimalused, või kuidas iganes sa tahad neid kutsuda, olemas. Ma usun neisse. Seda nimetatakse arenguks,» lisas Wright.