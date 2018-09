USA koomik: presidendiks olemisel ei ole mingeid reegleid

Marc Maron FOTO: G. Play

«Sa mainisid maailmalõppu ja ütlesid, et oled mures poliitilise kliima pärast,» sõnas saatejuht Conan O'Brien.

«Huvitav, mis see küll nii on?» vastas Maron sarkastiliselt.

«Aga ütle meile oma arvamus. Äkki sul on kõigest sellest hoopis optimistlik väljavaade.»

«Ma ei tea, kas see on optimistlik, aga ma ei tea kunagi, mis järgmisena juhtub,» alustas Maron. «Ma ootan, et Trump palkaks Valgesse Majja päris venelased. Mis siis juhtuks, kui ta ütleks: «näete, see on Boriss, Ivan, Stanislav. Suurepärased tüübid. Nad saavad oma tööga suurepäraselt hakkama. Uskuge mind,» lisas koomik.

Conan O'Brien FOTO: Team Coco

Maron rääkis: «Me praegu plaksutame ja naerame, aga enamus Ameerikast ütleks: mis toimub?! Ta ei saa niisama lihtsalt venelasi palgata. Aga siis läheks kolm päeva mööda ja inimesed ütleskdi: no paistab, et see nüüd siis juhtustki. Paistab, et nüüd ongi seal venelased. Sest, Conan, praegu paistab, et presidendiks olemisel pole enam mingeid reegleid. Me tegime varem vaid oletusi, et nad jälgivad teatud käitumismalli.»

Conan lisas: «Inimesed arvasid, et nad käituvad alati enam vähem ühte moodi.»

Marc Maron oli sellega nõus.

«Aga seda ei ole praegu juhtumas, seega ma loodan, et keegi paneb mingisugused reeglid kirja, et me kõik selle üle elaksime. Tavalistest keeldudest ja lubamistest piisab,» lisas Maron.