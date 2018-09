Kust see nüüd tuli? Mel B: ma ei ole seksisõltlane ega alkohoolik

Mel B väidab, et Russell Updegraffi süüdistustel ei ole mitte mingisugust usaldusväärsust, sest ta on endine töötaja ja tal on naisega tülikirves maha matmata, vahendas TMZ . Sellele lisaks töötab Russell Updegraff koos Mel B eksi Stephen Belafontega, et naise reputatsioon kohtu jaoks ära rikkuda.

Mel B on valmis andma suvalisel ajal narkotesti, et tõestada, et on sobilik lapsevanem, ja tahab, et Stephen Belafonte sama saaks. Ning, kohtule esitatud dokumentides väidab Mel B korduvalt, et Belafonte ahistas teda nii palju, et kannatab nüüd traumajärgse stressi all. Naine tahab, et psühholoog hindaks Stepheni vaimset seisundit, sest ta ei usu, et mees on sobiv lapsevanem.