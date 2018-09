Steve Jobsi tütar meenutab kadunud isa õõvastaval toonil: ta käitus minu ees seksuaalselt sobimatult, oli õel ja veider

Seitse aastat pärast Steve Jobsi surma on tema tütar kadunud isa ja omavahelise suhte kohta väga palju õõvastavat avaldanud. Väidetavalt oli Steve oma tütre Lisa Brennan-Jobsi vastu lapsepõlves väga külm, õel ja sobimatu.

Lisa meenutab oma peagi ilmuvas raamatus, et Steve käitus tema nähes tema kasuema suhtes väga sobimatult. Lisa mäletab hetke, mil nägi oma isa värsket kasuema embamas. «Ta tõmbas teda enda poole suudluseks, hõõrus ta rindu ja liigutas käsi mööda tema reit, samal ajal teatraalselt oiates.» Kui tüdruk lahkuda proovis, peatas Steve ta: «Hei Lis, jää sinna. Meil on perekondlik moment. On oluline, et sa prooviksid olla osa sellest perekonnast,» ütles mees oma 9-aastasele tütrele.

«Istusin ja vaatasin mujale ning kuulsin kuidas ta oigas,» meenutab Lisa.

Kuigi sedasorti käitumine oli väga sobimatu ei leia Lisa, et need olukorrad oleksid kunagi olnud ohtlikud või ähvardavad ning kirjeldab neid lihtsalt piinlikena.

Lisa ema, Steve'i esimene naine Chrisann on enda raamatus avaldanud murettekitava vestluse Jobsi ja ta tütre vahel. Oma raamatus on ta kirjutanud, et jättis ühel õhtul Steve'i 9-aastase tütre järgi vaatama. Varem koju tulles leids ta mehe väikest tütart seksuaalsete ihade prast narrimas, ega lõpetanud. Pilgates teda kahemõtteliste juttudega ning naljatledes magamistoa-tegevuste teemadel, mis olid seotud 9-aastase Lisa ja ühe või teise mehega.

Chrisann on avaldanud, et oli oma tütre heaolu pärast mures, kuid lisas: «Tahan, et oleks selge - Steve ei olnud seksuaalne kiskja, kes oleks huvitunud lastest. Temaga toimus midagi muud. Ta oli nii kohatu, sest ta ei teadnud, kuidas teisiti käituda.» Siiski pidas Lisa ema edaspidi vajalikuks teda oma isaga mitte üksi jätta.

Steve'i eksaine Laurene Powelle Jobs, tema lapsed ning Steve'i õde Mona Simpson on väljaütlemiste kohta teinud avalduse, milles avaldavad kahjutunnet, et Lisal on mehe kohta nii palju erinev mälestus kui neil.