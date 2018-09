Müsteerium! Mehitamata «kummituslaev» sõitis Myanmari rannikule

Käesoleva nädala neljapäeval saabus Myanmari Yangoni piirkonda täiesti tühi alus. Rannavalve-, mereväe- ja politseiüksused on on laeval silma peal hoidnud ajast kui külaelanikud seda nädala alguses esimest korda märkasid. Laev hulpis mitu päeva kuni lõpuks liivavalliga kohtus ning sisenemisel selgus, et kedagi polnud pardal.

«Laeval polnud ei lasti, ega meeskonda. See on üpris arusaamatu, kuidas nii suur laev meie vetesse on sattunud,» sõnas regionaalparlamendi liige U Ne Win Yangon.

Indoneesia lipuga varustatud laeval hoitakse kohalike võimude poolt endiselt silma peal. See on 177m pikk ning arvatavasti ehitatud 2001. aastal.

Myanmari üldsekretäri tehtud avaldusest selgus, et laev on endiselt töökorras ning selle hülgamise põhjuseks peab olema põhjus, mida üritataksegi nüüd välja selgitada. Kohalik meedia on väitnud, et alus oli teel Bangladeshis asuvasse laevalammutustehasesse.

Mereväe teatel võis laev olla teise aluse poolt veetud, sest selle esiotsast leiti kaks kaablit.