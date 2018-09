GALERII senaator John McCaini ärasaatmisel osalesid tuhanded inimesed

Eelmise aasta suvest hakkas McCain Kongressi ametiruumides pidama igareedeseid kohtumisi lähedaste abilistega, et panna üksikasjadeni paika tema matustel toimuv, vahenda Postimees .

Aastakümneid McCaini kõrval olnud Rick Davise sõnul olid nõunikele need koosolekud nii keerulised, et sageli läksid nad pärast edasi baari. Ent McCain organiseeris matuseid samamoodi nagu valimiskampaania strateegiat: külmavereliselt ja rangelt.

Kui nõunikud pakkusid, et senaatori kirst võiks paikneda Arizona kapitooliumis, kahtles McCain, et seadusandjad selleks loa annavad. Siiski selgus, et McCainile ollakse valmis korraldama riiklikud matused Washingtoni kapitooliumi rotundis, Ameerika Ühendriikide kõige auväärsemas paigas.