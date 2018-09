Koit Toome parodeeritud kiledahäälne Barry Gibb saab täna 72-aastaseks

Barry Gibb on sündinud 1. septembril 1946 Douglases, Isle of Manil.

Ta on rokk, pop, disko ja country-muusika laulja. Tema kõige suuremaks saavutuseks on koos vendade Robini ja Maurice'iga bändiga Bee Gees mitme suurhiti loomine. 1966. aastal asutatud bändi superhittideks on «Night Fever», «How Deep is Your Love», «Stayin' Alive» ja «Tradegy».