Palju õnne! Rachel Weisz ja Daniel Craig said pisitütre vanemateks

See on esimeseks lapseks filmis «Dream House» mänginud paarile, kellel on mõlemal eelmisest suhtest üks laps, vahendas Metro. James Bondi tähel Daniel Craigil on 26-aastane tütar Ella ning Rachelil on 12-aastane poeg Henry, kelle isaks on lavastaja Darren Aronofsky.

Darren Aronofsky läks ise hiljuti lahku 28-aastasest filminäitlejast Jennifer Lawrence'ist.

Rachel, kes alles eelmisel kuul tammus punase vaiba üritusel, ütles New York Timesile, et tema ja Daniel ei tahtnud lapse sugu enne sündi teada saada, jättes selle üllatuseks. «Mina ja Daniel oleme väga õnnelikud. Me saame koos väikese inimese. Me ei suuda teda ära oodata. Kõik on üks suur saladus,» rääkis Weisz.

Rachel ja Daniel hakkasid kohtamas käima 2010. aasta detsembris ja abiellusid pool aastat hiljem, juuniskuus New Yorgis. Näitlejanna on varasemalt tunnistanud, et tema ja Daniel tahavad hoida oma suhet niivõrd privaatsena kui võimalik. Enne Danieliga abiellumist ei olnud Rachelil üldse plaane mehele minna.

Daniel Craig ja Rachel Weisz FOTO: FALOS / MEGA/Scanpix

«Meie suhe on väga isiklik, väga privaatne. Ma ei arva, et meie suhtes on midagi erilist, väljaarvatud see, et me oleme mõlemad avalikkuse tähelepanu all,» kirjeldas naine oma suhet. «Aga ma ei arvanud kunagi, et ma abiellun. See ei olnud kunagi minu üks ambitsioonidest. Tegelikult vastupidi.»